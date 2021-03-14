Диетолог оценил миф о вреде салата из помидоров и огурцов

09:29, 14 марта 2021, ПАИ

Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков оценил, стоит ли верить популярному мифу об опасности для здоровья салата из помидоров и огурцов. Своим мнением он поделился на YouTube-канале.

Врач напомнил, что человек в течение дня потребляет множество различных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте часами или сутками. По его словам, после приёма пищи в организме «смешивается еда».

«И вот вы съедаете, а там всё равно всё это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть всё, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землёй», – заключил диетолог.