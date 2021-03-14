Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области
33 192 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 95 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 22 210 пациентов (за сутки – 128), умерло 199 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 295 717 (за сутки – 1 394) тестов на коронавирус.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.