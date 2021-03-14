0
15:11
У участвующей в конкурсе «Мисс и миссис туризм» псковички есть шанс попасть в финал
14:33
Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
13:20
Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области
12:44
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
12:21
Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
11:13
Более семи миллионов человек привились «Спутником V»
10:20
Митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице
Еще новости
Общество

Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области

33 192 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 95 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 22 210 пациентов (за сутки – 128), умерло 199 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 295 717 (за сутки – 1 394) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 22,2 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Более семи миллионов человек привились «Спутником V» 9,9 тысячи человек заболели коронавирусом в России за сутки Более 22 тысяч жителей Псковской области избавились от коронавируса 97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Три человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки Двумя компонентами прививки от COVID-19 вакцинировали более 1300 великолучан
Посмотреть все материалы сюжета >>>

У участвующей в конкурсе «Мисс и миссис туризм» псковички есть шанс попасть в финал
14 марта 2021
У участвующей в конкурсе «Мисс и миссис туризм» псковички есть шанс попасть в финал
Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
14 марта 2021
Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области
14 марта 2021
Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
14 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
14 марта 2021
Митрополит Тихон вручил награды борющимся с коронавирусом медикам
Более семи миллионов человек привились «Спутником V»
14 марта 2021
Более семи миллионов человек привились «Спутником V»
Митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице
14 марта 2021
Митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице
Жители деревни Искра Дновского района получат отремонтированную дорогу и новый автобусный павильон
13 марта 2021
Жители деревни Искра Дновского района получат отремонтированную дорогу и новый автобусный павильон

Идет загрузка...