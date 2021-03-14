Две бутылки водки украл мужчина из магазина в Новосокольниках
В Новосокольниках местный житель похитил спиртное из магазина на улице Ленинской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Кража произошла 13 марта около 21:00. Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» прибыл на место происшествия и задержал 20-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки водки.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.