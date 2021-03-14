Приют «Лесопилка» приглашает на работу сотрудников по уходу за животными, сообщается в Instagram-аккаунте приюта.

Обязанности: приготовление еды и мытьё посуды, медицинское обслуживание больных животных, уборка, соблюдение порядка на всей территории около животных, в вольерах, во всех отделениях приюта. Встреча посетителей, оформление договоров, показ животных, кормление. Неотложные работы, которые неизбежно возникают в процессе работы приюта. Работы ведутся сообща сменой из трёх человек.

Оплата из пожертвований неравнодушных людей через самозанятость, два раза в месяц.

