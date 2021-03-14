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В Опочецком районном доме культуры открылась выставка экспонатов советского времени «Интерьерная статуэтка»
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Культура

В Опочецком районном доме культуры открылась выставка экспонатов советского времени «Интерьерная статуэтка»

В Опочецком районном доме культуры открылась выставка экспонатов советского времени «Интерьерная статуэтка», сообщает газеты «Красный маяк». Уникальные экспонаты на выставку принесли жители города и района.

Предоставленные украшения интерьера разнообразны по своей тематике, форме, выполнены из различных материалов: керамики, дерева, камня, кости, пластика, чугуна – и имеют разное смысловое значение. 

«Популярная статуэтка 50-х годов «Колхозница со снопами» несёт в себе агитационный смысл. Несколько видов олимпийских мишек напомнят опочанам об известном спортивном событии, проходившем в нашей стране в 1980 году. Если человек поднимался по карьерной лестнице, ему дарили орла, часто делая на экспонате именную гравировку. Медведь считался охранником рода человека, его жилища. Статуэтку «Гуси» дарили молодым хозяйкам дома. Люди верили, что птица, несущая яйца, сулит скорое прибавление в семействе, так как яйцо во все времена считалось олицетворением начала новой жизни», – пишет издание.

Выставка продлится до 25 марта.
 

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