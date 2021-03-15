В память о жертвах и героях войны на дорогах Псковской области установят информационные стенды

01:11, 15 марта 2021, ПАИ

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» в 2021 году на дорогах Псковской области установят специализированные знаки, информирующие о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Стенды появятся в местах, где происходили значимые события военного времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Решением рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Псковской области будет установлено 12 таких знаков. Пять из них появятся на федеральных трассах: А212 «Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой», Р23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь», М9 «Балтия». Ещё семь — на региональных дорогах: Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, Порхов — Успенье, Новгородка — Пушкинские Горы, Ольша — Велиж — Усвяты — Невель, Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь.

Щиты расскажут о памятных местах и людях, внесших свой вклад в Великую Победу. На стендах также поместят QR-коды для возможности получения более подробной информации о событиях войны. Среди памятных мест — псковские деревни, в которых фашисты морили голодом, расстреливали и заживо сжигали тысячи детей и женщин, больных людей, узников концлагерей, пленных. Кроме того, знаки будут содержать информацию о героях Советского Союза, которые родились на Псковщине и совершили свои подвиги на Псковской земле и на других фронтах: о Клавдии Назаровой, Матвее Кузьмине, Илье Коровине, Никандре Васильеве, Константине Будькове.

Специализированные знаки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Псковской области планируется установить в срок до 1 мая 2021 года. Работа проводится по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.