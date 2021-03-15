Федот Ветронос наступил по народному календарю

08:01, 15 марта 2021, ПАИ

15 марта отмечается день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в IVвеке. Об этом пишет портал calend.ru.

Ветроносом святого Феодота прозвали из-за сильных ветров, которые дули в его праздник. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Было поверье, что в этот день закипают подземные источники и выходят наружу, что становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот — да не тот».

Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий и Николай тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шёл дождь — это сулило мокрое лето.