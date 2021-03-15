0
08:47
Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году
07:02
Великий пост начался у православных
23:18
Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России
21:11
Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник
20:41
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
18:50
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Еще новости
Страна и мир

Федот Ветронос наступил по народному календарю

15 марта отмечается день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в IVвеке. Об этом пишет портал calend.ru.

Ветроносом святого Феодота прозвали из-за сильных ветров, которые дули в его праздник. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Было поверье, что в этот день закипают подземные источники и выходят наружу, что становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот — да не тот».

Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий и Николай тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шёл дождь — это сулило мокрое лето.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году
15 марта 2021
Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году
Великий пост начался у православных
15 марта 2021
Великий пост начался у православных
Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России
14 марта 2021
Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России
Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник
14 марта 2021
Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
14 марта 2021
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
13 марта 2021
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
11 марта 2021
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Идет загрузка...