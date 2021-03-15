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Страна и мир

Российский поисковик начнут предустанавливать в гаджеты с 1 июля

С 1 июля отечественный поисковик должны будут предустанавливать в загруженный по умолчанию браузер в гаджетах. Об этом 15 марта заявили в пресс-службе Минцифры, пишет газета «Известия».

«Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», - пояснили в ведомстве, добавив, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

В Минцифры также рассказали, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

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