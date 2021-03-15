0
13:01
Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания
12:24
Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года
12:04
Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком
11:45
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта
11:19
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
11:19
Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова
10:05
Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Еще новости
Общество

Жалобы омбудсмену на работу судов в Псковской области сократились в два раза

В Псковской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом в два раза сократилось количество обращений к уполномоченному по правам человека в регионе Дмитрию Шахову касаемо работы судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Выступая на годовом совещании судей судов общей юрисдикции Псковской области, Дмитрий Шахов отметил, что уже на протяжении нескольких лет около 5% всех обращений в его адрес касались вопросов деятельности органов судебной власти, в основном — приговоров и решений городских и районных судов.

По его словам, в 2020 году одними из сложных дел, с которыми пришлось столкнуться, стали жалобы граждан, в отношении которых принято решение о депортации. «Сложность заключалась в том, что не все государства, особенно Африканского континента, признают и подтверждают гражданство таких заявителей. Это усложняет и практику рассмотрения таких дел в судах, а впоследствии и долгое время нахождения таких граждан в условиях изоляции в России перед отбытием на родину. Сроки могут составлять, к сожалению, и несколько лет. Всё это, конечно, вызывает недовольство таких граждан, хотя они в меньшей мере стараются затрагивать тему о своём незаконном проникновении в Россию», - пояснил омбудсмен Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания
15 марта 2021
Для введения в эксплуатацию Дома губернатора в Пскове требуются археологические изыскания
Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года
15 марта 2021
Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года
Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком
15 марта 2021
Реставрируй это – ПАИ-live с Вадимом Нэдиком
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта
15 марта 2021
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 марта
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
15 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова
15 марта 2021
Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова
Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
15 марта 2021
Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области 1
Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается 15 марта в Псковской области
15 марта 2021
Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается 15 марта в Псковской области

Идет загрузка...