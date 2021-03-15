Жалобы омбудсмену на работу судов в Псковской области сократились в два раза

11:18, 15 марта 2021, ПАИ

В Псковской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом в два раза сократилось количество обращений к уполномоченному по правам человека в регионе Дмитрию Шахову касаемо работы судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Выступая на годовом совещании судей судов общей юрисдикции Псковской области, Дмитрий Шахов отметил, что уже на протяжении нескольких лет около 5% всех обращений в его адрес касались вопросов деятельности органов судебной власти, в основном — приговоров и решений городских и районных судов.

По его словам, в 2020 году одними из сложных дел, с которыми пришлось столкнуться, стали жалобы граждан, в отношении которых принято решение о депортации. «Сложность заключалась в том, что не все государства, особенно Африканского континента, признают и подтверждают гражданство таких заявителей. Это усложняет и практику рассмотрения таких дел в судах, а впоследствии и долгое время нахождения таких граждан в условиях изоляции в России перед отбытием на родину. Сроки могут составлять, к сожалению, и несколько лет. Всё это, конечно, вызывает недовольство таких граждан, хотя они в меньшей мере стараются затрагивать тему о своём незаконном проникновении в Россию», - пояснил омбудсмен Псковской области.