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Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские пограничники в предназначенных для Латвии вагонах с углём

Партию контрабандных сигарет на 300 тысяч рублей обнаружили псковские пограничники в предназначенных для Латвии вагонах с углём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Контрабанду обнаружили при оформлении грузового поезда. В четырех вагонах с углём пограничники нашли тайники, расположенные в балках жесткости вагонов. В тайниках оказалось более 5,5 тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства.

По предварительной оценке стоимость выявленной партии сигарет составила более 300 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. Ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц.

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