1 216 метров Октябрьского проспекта в Пскове отремонтируют к 31 августа

13:57, 15 марта 2021, ПАИ

1 216 метров Октябрьского проспекта в Пскове отремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В зону ремонта входят Октябрьский проспект (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьская площадь и площадь Ленина (с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи).

Существующее покрытие проезжей части будет отфрезеровано, разрушенный гранитный бортовой камень разберут и установят новый. На площади более 30 тыс кв. метров будет выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, между ними уложат геосетку. Возле автобусных остановок, где наблюдается колейность, а также в местах локальных промывов и просадок на проезжей части, дорожная одежда будет заменена полностью: уложены слои из песка, щебня, нижний и верхний слои основания из асфальтобетона. Кроме того, подрядчик заменит плавающие люки новыми и отрегулирует их по высоте.

Тротуары отремонтируют от улицы Свердлова до улицы Профсоюзной по правой стороне магистрали, от улицы Профсоюзной до Троицкого моста – по обеим сторонам. Часть тротуаров будет выполнена из асфальта, часть – из тротуарной плитки (площадь покрытия плиткой станет больше). Местами на пешеходной зоне уложат брусчатку. В местах сопряжения тротуаров с проезжей частью будет выполнено понижение бордюрного камня и уложена тактильная плитка.

Пешеходных ограждений станет меньше. Старые демонтируют, а новые установят только в тех местах, где этого требует ГОСТ. В ходе восстановления зеленой зоны будет разработан грунт, произведена планировка, затем внесут слой растительной земли и посеют газоны, вдоль бортового камня уложат брусчатку. Разметку нанесут термопластиком.

Стоимость работ составит около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета. Муниципальный контракт заключен между Управлением городского хозяйства администрации Пскова и ООО «Дорожный отряд». Срок выполнения работ – до 31 августа. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, бортовой камень – 2 года, термопластик – 1 год.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улицы Чудская, Бастионная, Инженерная и площадь Победы.