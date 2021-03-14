За размещение порнороликов в интернете осудят жителя Пскова

14:38, 15 марта 2021, ПАИ

Жителя Пскова осудят за размещение порнороликов в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

В 2020 году 34-летний мужчина, находясь в своей квартире, с помощью мобильного телефона распространил в группе в одной из социальных сетей около двухсот материалов порнографического характера, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

Предполагаемый злоумышленник вину признал, администрируемая им группа заблокирована. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.