На исправительные работы отправится острович за неуплату алиментов

14:56, 15 марта 2021, ПАИ

В Острове местный житель отправится на исправительные работы за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Оплачивать алиментные платежи гражданин должен был с сентября 2020 года. Мужчина продолжительное время нигде не работал, материального участия в жизни ребенка не принимал, оплачивать алименты не спешил. Задолженность накопилась свыше 50 тысяч рублей.

Островича принудительно доставили в отдел приставов. В отношении должника было составлено два протокола по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве), а также протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Кроме того, в связи с неисполнением требований исполнительного документа о выплате алиментов должник был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), судья приговорил мужчину к обязательным работам на срок 20 часов.

По словам должника, он нашел работу. Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.