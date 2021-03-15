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Общество

Грахов: Парк на проспекте Энтузиастов – один из наиболее ярких примеров участия псковичей в формировании комфортной городской среды

В Пскове парк на проспекте Энтузиастов – один из наиболее ярких примеров участия горожан в формировании комфортной городской среды. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

По словам Грахова, в прошлом году 176 миллионов рублей федеральных средств было потрачено на благоустройство общественных территорий в Пскове, один из самых больших объектов — парк на улице Труда и проспекте Энтузиастов.

«Большая территория, я знаю то, что раньше она была такая невзрачная, сейчас это хорошее, красивое место, где хочется проводить время, где хочется гулять. Без сложностей, конечно же, не обходится, но куда без них. Но это очень хорошо, что постепенно, постепенно наши города и населенные пункты становятся такими приятными для нахождения, имеют такую комфортную среду», - сказал Грахов.

Кроме того, он отметил, что цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключается во включении местных жителей в участие, в том, как будет выглядеть окружающая среда и благоустраиваться территория.

«Цель проекта в том, чтобы люди сами планировали ту местность, где они хотят жить, как они хотят проводить своё свободное время, со своей семьей, с друзьями, где они хотят именно гулять: в парках, скверах, на набережных», - заключил председатель комитета.

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