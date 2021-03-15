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Общество

ПсковГУ получил в дар многотомное издание «Без срока давности»

Первой библиотекой Псковской области, где можно ознакомиться с 23 томами серийной публикацией о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны «Без срока давности», стала библиотека Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Заместитель директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова передала многотомник проректору ПсковГУ по научной работе Тарасу Анталу.

«Государственный архив Псковской области и Псковский государственный университет связывает многолетнее сотрудничество, в частности, в области подготовки студентов-историков, проведения совместных мероприятий. Выпускники вуза — это основа нашего коллектива. И поэтому это знаково, что ПсковГУ стал первым учреждением, которому мы передаем издание. Уверена, оно найдёт применение не только в рамках образовательных программ, но и в воспитании молодёжи», - отметила замдиректора госархива Наталья Исакова.

На торжественном мероприятии также выступили директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева, директор библиотеки ПсковГУ Наталия Григорьева, директор Ленинградского областного государственного архива в г. Выборг Юлия Крипатова и другие.

Многотомник будет храниться в отделении библиотеки по адресу: улица Леона Поземского, 6 (исторический факультет).

«Благодарю архив за то, что поделились с нами результатом этого огромного труда. Уверен, он ляжет в основу дальнейшего, ещё более глубокого исследования, поскольку многие факты до сих пор остаются скрытыми от мира», - подчеркнул Тарас Антал.

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