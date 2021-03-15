YouTube ограничил доступ к фильму «Комсомолки» о Ржевской битве

18:50, 15 марта 2021, ПАИ

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» сняла «Комсомольская правда» по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии к 23 Февраля. Об этом пишет «Комсомольская правда». Собственно, в этот день и состоялась премьера на телеканале «БелРос», после чего фильм был выложен в открытый доступ в YouTube.

«Ржев. 500 дней в огне» – это лента в первую очередь о тех, кто лично участвовал в тех страшных сражениях. Они выжили, чтобы рассказать о тех, кто не смог вернуться, и поведать о том, что замалчивалось десятилетиями. Живые свидетели той эпохи вернулись на места боёв подо Ржевом, где они зубами вгрызались в землю под ураганными обстрелами и рвались в атаку, осознавая, что она для них может быть последней.

На соответствующий запрос администрация YouTube пока не ответила. Но создаётся впечатление, что соцсеть намеренно «банит» контент, лишая российского (и белорусского) зрителя возможности узнавать правду о событиях Великой Отечественной войны, о захвате заложников в Беслане, об операции по возвращению Крыма. Видеохостинг с пугающей регулярностью включает инструменты цензуры и управления трафиком. И делает это совершенно безнаказанно. В конце концов, даже штрафы на фоне многомиллиардных оборотов компании будут выглядеть копеечными.

Анонс фильма «Ржев. 500 дней в огне»: