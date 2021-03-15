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Общество

В Себежских школах прошёл праздник ГТО


Завершился муниципальный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных учреждений Себежского района I и II ступеней «Надежда России».

В соревнованиях приняли участие более 300 участников из 25 начальных классов образовательных учреждений Себежского района. К сожалению, не приняли участие в фестивале 4-е классы Себежской средней школы и все начальные классы Себежской основной школы.

Соревнования командные, в командный зачёт идут результаты всех учащихся класса, прошедших в I ступени все шесть испытаний, а во II ступени – все пять испытаний, независимо от результата выполнения.

В I ступени принимали участие 13 первых и вторых классов. 1–2-е места поделили 1-й «А» класс Себежской средней школы и 2-й «Б» класс Идрицкой средней школы – по 18 участников прошли все испытания. 3-е место у 2-го «Б» Себежской средней школы – 17 участников.

Во II ступени 1–2-е места поделили 3-й "А" Себежской средней школы и 3-й "Б" Идрицкой средней школы – по 20 участников. 3-е место у 4-го класса Кузнецовской средней школы – 18 участников.

Участники сдали большую часть нормативов. На более тёплый период остались два норматива – бег на 30 м и бег на 1 км.

Участники, которые не сдали какой-либо норматив, имеют возможность пересдать его в течение календарного года, то есть до конца декабря 2021 года.
 

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