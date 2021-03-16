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Общество

Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту

В 2021 году в Псковском районе в рамках Псковской городской агломерации запланировано отремонтировать три объекта. Это дорога Подосье – Заровенье (Камно) в Завеличенской волости, улица Механизаторов в деревне Ершово и тротуар вдоль дороги от базы «Псковэнерго» до границы с городом Псковом. Работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт на два объекта заключен между администрацией Псковского района и ООО «Гепард». Стоимость работ составляет более 10 млн рублей. Средства направлены из федерального и областного бюджетов. В общей сложности на эти деньги приведут в порядок более 1 км улично-дорожной сети. Срок исполнения контракта – до 15 июля 2021 года.

Ремонтировать автодорогу Подосье – Заровенье (Камно) начали еще в прошлом году по результатам экономии на торгах. Было восстановлено покрытие на участке длиной 660 метров (км 1+340 – км 2+000). В этом году будет обновлен отрезок протяженностью около 500 метров, от объекта прошлого года до того места, откуда планируется строительство новой дороги через массив, выделенный под участки для многодетных семей в деревне Борисовичи (км 0+847 – км 1+340). Соответствующий проект находится в стадии разработки.

Дорожники расчистят площади от кустарника и мелколесья, исправят профиль оснований, выполнят устройство двух слоев покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, укрепят обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью, установят дорожные знаки.

На улице Механизаторов в Ершово приведут в нормативное состояние участок длиной 650 метров (от трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье до поворота на деревню Замостечье). Здесь выполнят аналогичные виды работ. Дополнительно отрегулируют высоту люков, отремонтируют съезды.

Протяженность тротуара вдоль дороги от базы «Псковэнерго» до границы с городом Псковом в Завеличенской волости составит 357 м, площадь покрытия – 535 кв. м. Подрядной организацией на ремонт этого объекта стало ООО «Дорожник-2010». Сумма контракта составила 2 млн рублей. Работы должны завершиться до 15 мая. В этом же году будет выполнен ремонт тротуара еще на одном участке этой дороги за счет субсидий областного бюджета. Таким образом, пешеходную зону оборудуют на всем протяжении дороги.

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