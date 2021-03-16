Голосование за объекты благоустройства на 2022 год начнётся в Псковской области 26 апреля

11:19, 16 марта 2021, ПАИ

Жители Псковской области с помощью онлайн-голосования будут решать, какие территории благоустроить в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Онлайн-голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая, сообщил руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев в эфире ПАИ-live 16 марта.

По словам Михаила Васильева, идея проекта состоит в том, чтобы привлечь как можно большее количество людей к голосованию и, самое главное, к выбору того объекта благоустройства на их территории, который им кажется наиболее интересным и важным.

«В рамках формирования комфортной городской среды наша задача, как волонтёров, состоит в том, чтобы помочь привлечь людей, которые не могут проголосовать, и помочь им с точки зрения технических средств, консультационно-информационной поддержки и помощи», – уточнил гость эфира.

Михаил Васильев отметил, что для голосования создан специальный сайт – gorodsreda.ru. Для Псковской области есть префикс 60 – 60.gorodsreda.ru.

«На этом сайте будут размещены по муниципалитетам те объекты благоустройства, за которые нужно будет проголосовать либо указать какой-то свой вариант. После того как стартует голосование – с 26 апреля – появится возможность зайти на сайт и авторизоваться. Здесь есть тонкий нюанс: авторизация происходит через единую информационную систему «Госуслуги». Если есть аккаунт на «Госуслугах», то проголосовать получится, если нет – то нет, к сожалению. Потому что это юридически значимое голосование, и оно должно иметь определённый статус», – уточнил Михаил Васильев.