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О городской среде, цифровизации и волонтёрах – в интервью с Михаилом Васильевым

26 апреля во всех регионах стартует голосование за список первоочередных территорий для благоустройства. Граждане смогут выбрать парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории, которые будут приведены в порядок в следующем году. Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев в эфире ПАИ-live 16 марта рассказал, как будет проходить голосование в регионе, и какую помощь окажут жителям волонтёры. 

О голосовании

– Речь идёт о создании комфортной городской среды, и нужно, чтобы в программе поучаствовал каждый горожанин. Расскажите, что подразумевает программа?

– Идея проекта состоит в том, чтобы привлечь как можно большее количество людей к голосованию и, самое главное, к выбору того объекта благоустройства на их территории, который им кажется наиболее интересным и важным. В рамках формирования комфортной городской среды наша задача, как волонтёров, состоит в том, чтобы помочь привлечь людей, которые не могут проголосовать, и помочь им с точки зрения технических средств, консультационно-информационной поддержки и помощи.

– Как это планируется делать? Как я понимаю, в интернете сейчас создается всероссийский портал, на котором будут размещены ссылки на некие объекты внутри городской среды. Там человек сможет выбрать, что ему кажется более приоритетным, и что стоит сделать в первую очередь. И отдать свой голос, так?

– Да, всё верно. Сайт уже существует и называет gorodsreda.ru. Для Псковской области есть префикс 60 – 60.gorodsreda.ru. На этом сайте будут размещены по муниципалитетам те объекты благоустройства, за которые нужно будет проголосовать, либо указать какой-то свой вариант. После того, как стартует голосование – с 26 апреля – появится возможность зайти на сайт и авторизоваться. Здесь есть тонкий нюанс: авторизация происходит через единую информационную систему «Госуслуги». Если есть аккаунт на «Госуслугах», то проголосовать получится, если нет – то нет, к сожалению. Потому что это юридически значимое голосование и оно должно иметь определённый статус.  

– Чтобы исключить возможные искажения?

– Конечно, накрутки и так далее. Здесь определенная персонификация.

О помощи волонтёров 

– То есть прежде, чем переходить по ссылке на сайт 26 апреля, сначала надо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», если ещё не сделали этого. Я так понимаю, здесь и потребуются силы волонтёров?

– Основной функционал волонтёров – работать на точках. Первая точка будет в центре добровольчества и в некоторых случаях – в многофункциональных центрах в муниципалитетах. Мы приглашаем всех в наш центр добровольчества, потому что там есть возможности бесперебойного интернета и техническая возможность – компьютер, планшет. Конечно же, если будут случаи, когда пожилой человек позвонит и изъявит желание проголосовать, но у него нет возможности добраться, мы будем рассматривать такой вариант. Но это скорее исключение, у нас не так много транспорта. По телефону любую консультационную, информационную поддержку мы окажем. Пошагово объясним, расскажем, чтобы человек проголосовал за конкретный объект, который ему понравился.  

– Куда обращаться тем, кто хочет стать волонтёрами?

– На сайте dobro.ru создано мероприятие «Формирование комфортной городской среды, город Псков». Там можно оставить заявку на волонтёрство.

– Ограничений по полу, возрасту нет?

– Единственное ограничение – 18+.

О нюансах голосования и цифровизации 

– Чтобы проголосовать в центре, потребуется удостоверение личности?  

– Естественно, нужен документ. Если человек не зарегистрирован на госуслугах, или дома у него нет компьютера, мы предоставим персональное рабочее место с доступом в интернет, проконсультируем. Чтобы зарегистрироваться на госуслугах, ему нужен будет документ, удостоверяющий личность. После того, как заявка будет принята, её нужно будет верифицировать в МФЦ. Сразу проголосовать не получится.

– Вы участвуете во многих акциях, волонтёрских и не только. Как вы считаете, реально ли расширение этой практики и последующий переход в интернет-среду всего голосования? Почему бы не обсудить, каким цветом покрасить твой дом, где организовать парковку, по каким датам проводить праздники и так далее?

– Цифровизация – это тренд. У нас есть проекты и электронного голосования в избирательных кампаниях, по ряду регионов были такие пилотные проекты. Я не знаю об их результативности, к сожалению, но, скорее всего, мы к этому придём рано или поздно. Это удобно и просто с точки зрения информирования населения, логистики – кто-то живёт удаленно и добираться до пункта голосования может быть действительно сложно.  

– Как житель Пскова вы воспользуетесь этой возможностью, проголосуете за объект благоустройства?

– Конечно. С точки зрения моей профессиональной деятельности мне нужно будет это сделать. Но не только ради этого. Одна из моих специализаций – информационные технологии. Мне интересна внутрянка, как организован процесс, я пройду по всем шагам и выберу объект благоустройства, который мне хочется, чтобы он появился у нас в муниципалитете.   

– Будем надеяться, что точечный подход к благоустройству территории принесёт свои плоды, которые мы в ближайшем времени увидим.

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