Псковские профсоюзы и региональное управление Роскомнадзора договорились о дальнейшем сотрудничестве

10:55, 16 марта 2021, ПАИ

Ситуацию на рынке труда, кадровые изменения в структуре Роскомнадзора и эпидемиологическую обстановку в Псковской области обсудили руководители Псковской областной организации профсоюза работников связи России, Псковский облсовпроф и Управление Роскомнадзора по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В частности, руководитель регионального управления Роскомнадзора Дмитрий Фёдоров рассказал о предстоящих структурных изменениях в надзорном органе.

В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил о возможностях профсоюза на территории региона, положительном результате практики организации профсоюзного движения в учреждениях для формирования стабильной, здоровой рабочей атмосферы в коллективе и продуктивности его труда.

Единую отраслевую направленность работы организаций областного профсоюза связи отметила в ходе встречи председатель обкома профсоюза Ирина Иванова. Она также заверила в поддержке со стороны профсоюза развития духа коллективных действий в рабочем коллективе, мотивации к стабильности и сплоченности.

Заместитель председателя обкома связи Андрей Уситвин обратил внимание, что встреча организована в рамках заключённого трёхстороннего регионального соглашения между администрацией Псковской области, Псковскими организациями профсоюзов и объединением работодателей Псковской области.

В ходе встречи участники приняли решения по дальнейшему совместному взаимодействию и подготовке встречи с рабочим коллективом Управления Роскомнадзора по Псковской области.