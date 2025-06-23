Порядка 170 человек стали участниками третьего заезда «Истоки.Школа» в Печорах

22:29, 23 июня 2025, ПАИ

170 архитекторов, реставраторов и специалистов из 36 регионов России участвуют в третьем заезде Всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Наследие мастеров» в Печорах.

Проект направлен на сохранение культурного наследия Псковской области. Участники будут работать на реставрации церкви Сорока Севастийских Мучеников и монумента «Скорбящая мать»

Программа включает мастер-классы, занятия с экспертами, творческие лаборатории и летнюю школу по гуманитаристике для школьников. Выпускники Псково-Печерской семинарии также участвуют в проекте. Наставники проводят исследования, чтобы улучшить будущие программы.

Ключевая цель – восстановление объектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, открытие смены состоялось в День памяти и скорби, 22 июня. В память о великом подвиге участники присоединились к Всероссийской акции «Огненные картины войны». Они выложили инсталляцию «Истоки помнят», для которой использовали более семи тысяч свечей.