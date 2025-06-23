Семья из Башкортостана почтила память своего деда в Опочке

22:24, 23 июня 2025, ПАИ

Семья из Башкортостана навестила братскую могилу в Опочке, где похоронен их дед – участник Великой Отечественной войны. После долгих поисков пропавшего родственника удалось найти ещё в 2018 году с помощью сайта «Память народа». Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Визит на знаковое место решили приурочить к 80-летию Победы. В День памяти и скорби внучки и правнук Васбирахмана Садриева привезли на братскую могилу фото его супруги и землю с мест её захоронения.

«Очень благодарны местным жителям за то, что все братские захоронения, все памятники содержатся в очень хорошем состоянии. У нас нет возможности ухаживать за их могилами, и за нас это делают местные власти, местные волонтёры», – сказала внучка Васбирахмана Садриева Гульнара Гилимханова.

Руководитель опочецкого поискового отряда «Рубеж» Владимир Селезнёв провёл для гостей региона экскурсию по местам боевых действий и рассказал о боях тех лет.

Отметим, Васбирахман Садриев воевал в рядах Красной армии с 1942 года. Имел три боевых ранения и награждён медалью «За отвагу». Погиб в июле 1944-го при прорыве линии обороны «Рейер» в Опочецком районе.