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Общество

Семья из Башкортостана почтила память своего деда в Опочке

Семья из Башкортостана навестила братскую могилу в Опочке, где похоронен их дед – участник Великой Отечественной войны. После долгих поисков пропавшего родственника удалось найти ещё в 2018 году с помощью сайта «Память народа». Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот новости телеканала «Первый Псковский»

Визит на знаковое место решили приурочить к 80-летию Победы. В День памяти и скорби внучки и правнук Васбирахмана Садриева привезли на братскую могилу фото его супруги и землю с мест её захоронения.

«Очень благодарны местным жителям за то, что все братские захоронения, все памятники содержатся в очень хорошем состоянии. У нас нет возможности ухаживать за их могилами, и за нас это делают местные власти, местные волонтёры», – сказала внучка Васбирахмана Садриева Гульнара Гилимханова.

Руководитель опочецкого поискового отряда «Рубеж» Владимир Селезнёв провёл для гостей региона экскурсию по местам боевых действий и рассказал о боях тех лет.

Отметим, Васбирахман Садриев воевал в рядах Красной армии с 1942 года. Имел три боевых ранения и награждён медалью «За отвагу». Погиб в июле 1944-го при прорыве линии обороны «Рейер» в Опочецком районе.

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