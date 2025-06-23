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Общество

Единую базу данных мобильных устройств планируют создать в России

В России планируют создать единую базу данных мобильных устройств для борьбы с кибермошенниками. Власти намерены взять под контроль использование идентификаторов IMEI и ввести чёрные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры.

Фото: ПАИ

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) планируют закрепить невозможность манипуляций с IMEI на законодательном уровне. Это позволит предотвратить обман систем безопасности путём изменения кода и блокировать украденные телефоны по IMEI.

В соответствии с поправками к закону «О связи», разработанными Минцифры, пользователям будет запрещено изменять идентификационные номера мобильных устройств, привязанных к их номерам. Эти изменения будут внесены в законопроект, направленный на борьбу с киберпреступностью, который в настоящее время разрабатывается в ведомстве.

Кроме того, планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести чёрные списки уникальных номеров. В документе говорится, что в случае обнаружения недостоверных сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий эти сведения будут направлены в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.

Идентификационный номер мобильного устройства – это уникальный 15-значный код, который присваивается всем устройствам производителями. Операторы используют этот номер для определения местоположения устройства в сети.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян объяснил, что идентификационный номер мобильного устройства (IMEI) используется службами безопасности банков для определения того, что устройство принадлежит клиенту, а не мошеннику, который заменил SIM-карту.

«Изменение идентификационного номера – это один из инструментов киберпреступников, который позволяет скрыть устройство, использованное для совершения мошенничества. Кроме того, IMEI меняют владельцы SIM-боксов, которые используются для спам-звонков, рассылок и в мошеннических контакт-центрах», – объяснил Карен Казарян.

В материалах Минцифры не указаны конкретные меры наказания для лиц, меняющих IMEI. Однако, по словам Карена Казаряна, законопроект всё ещё дорабатывается и в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс могут быть внесены поправки, предусматривающие наказания за нарушение запрета.

Важно отметить, что запрет на изменение идентификационных номеров будет закреплён в законодательстве, поскольку ранее манипуляции с этими номерами не были регламентированы.

Пока рано говорить о том, какие меры будут включены в итоговую версию законопроекта. Все предложения обсуждаются с представителями отрасли и заинтересованными ведомствами. В настоящее время законопроект находится на этапе межведомственного согласования и может быть изменён, сообщили в Минцифры.

«Борьба с кибермошенничеством остаётся одним из ключевых направлений нашей работы, а защита граждан – нашим главным приоритетом», – подчеркнули в министерстве.

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