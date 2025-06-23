На выставку керамики и живописи Александра Павлова приглашают псковичей

23:26, 23 июня 2025, ПАИ

Псковское региональное отделение Союза художников России приглашает псковичей и гостей города на выставку керамики и живописи Александра Павлова, которая откроется 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В экспозиции «Провинциальный портал» будут представлены работы художника Александра Павлова. «Александр Павлов – талантливый художник, чьи работы отличаются глубиной и выразительностью. Его керамические изделия и живописные полотна передают атмосферу провинциального быта, наполненного теплом и уютом. Выставка под названием «Провинциальный портал» станет настоящим открытием для ценителей искусства», – проанонсировали событие организаторы.

Выставка откроется в выставочном зале по адресу Псков, улица Ленина, 1. Начало в 18:00. Экспозиция будет работать по следующему графику: со вторник по четверг – с 11:00 до 17:30, в пятницу и субботу – с 11:00 до 15:30.

Посетить выставку можно до 27 июля.