Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»

11:54, 16 марта 2021, ПАИ

Профессору кафедры теории и методики начального и дошкольного образования #ПсковГУ Татьяне Никитиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Соответствующий указ от 15 марта подписал президент России Владимир Путин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Татьяна Никитина – лингвист, специалист по молодёжному сленгу, русскому жаргону, ненормативной лексике, пословицам и поговоркам, доктор филологических наук, а также, по мнению коллег, «лучший профессор среди барабанщиков и лучший барабанщик среди профессоров».

Профессор имеет более 400 публикаций, среди которых 45 словарей, 10 монографий, 8 учебно-методических пособий. В соавторстве с профессором Еленой Рогалёвой ею издан детский фразеологический словарь «Ума Палата», вошедший в шорт-лист Книжной премии Рунета.

Своими научными открытиями Татьяна Никитина делится в том числе через музыку. В совместном с коллегами-лингвистами коллективе «Отцы и дети» играют как преподаватели ПсковГУ, так и студенты. Через лирику группа исследует особенности русского языка, местного сленга и топонимов.

Исследования профессора Никитиной известны во всём мире. «Приходит много научных вопросов из разных стран, я всем отвечаю по электронной почте и отправляю в подарок песню. Так что и нашу группу, и наши научные работы знают в Африке, в Америке, в Азии», - говорит она.