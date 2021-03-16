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Ралли, компьютерные гонки и мобильность – ПАИ-live с Олегом Мыслевичем

Коронавирус в 2020 году изрядно подпортил и секвестрировал спортивный календарь. В этом году, кажется, лучше. Во всяком случае, автоспортсмены на низком старте.

О том, какие ралли запланированы на этот год, уйдут ли спортсмены в виртуал, о комитете мобильности и телеге на дороге, которую тащат в разные стороны, в эфире ПАИ-live 16 марта рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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