Чемпионат по бегу памяти Сергея Герасимова прошёл в Порховском районе

21:44, 27 сентября 2026, ПАИ

Порядка 70 участников всех возрастов из различных районов Псковской области собрались на открытом чемпионате Порховского района по бегу на средние и длинные дистанции, посвящённом памяти отличника физической культуры РФ Сергея Герасимова. Об этом сообщил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов в своём канале в MAX.

Сергей Герасимов активно занимался спортом, принимал участие во всевозможных соревнованиях по бегу, занимая призовые места, и всегда культивировал этот вид спорта.

В продолжение семейной традиции в соревнованиях принял участие его шестилетний внук, который пробежал дистанцию 800 метров и получил заслуженную награду.