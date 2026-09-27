Чемпионат по бегу памяти Сергея Герасимова прошёл в Порховском районе
Порядка 70 участников всех возрастов из различных районов Псковской области собрались на открытом чемпионате Порховского района по бегу на средние и длинные дистанции, посвящённом памяти отличника физической культуры РФ Сергея Герасимова. Об этом сообщил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов в своём канале в MAX.
Сергей Герасимов активно занимался спортом, принимал участие во всевозможных соревнованиях по бегу, занимая призовые места, и всегда культивировал этот вид спорта.
В продолжение семейной традиции в соревнованиях принял участие его шестилетний внук, который пробежал дистанцию 800 метров и получил заслуженную награду.
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