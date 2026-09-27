Ветеран СВО из Псковской области выполнил норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу

23:12, 27 сентября 2026, ПАИ

Ветеран специальной военной операции (СВО) Никита Буравцов из Псковской области принял участие в Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в дисциплине «пауэрлифтинг». Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

По итогам соревнований он завоевал третье место с результатом 167 килограммов, улучшив свой предыдущий результат на шесть килограммов. До второго места спортсмену не хватило двух килограммов. Кроме того, Никита Буравцов выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Никита Буравцов начал активно заниматься спортом в 2024 году после участия в фестивале «Безграничные возможности» в Пскове. В дальнейшем он не только стал участником соревнований в Псковской области и за её пределами, но и сам организовал спортивные мероприятия по пауэрлифтингу – в текущем году в Пскове прошёл открытый чемпионат по силовым видам спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время Никита Буравцов занимается в Школе адаптивного спорта, где развивает силовые дисциплины для ветеранов и всех желающих.