В Псковской области расширят налоговую льготу для перевозчиков

13:36, 16 марта 2021, ПАИ

В Псковской области будет расширена налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такое решение озвучено на втором заседании рабочей группы по применению беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу физических лиц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Заседание прошло под председательством вице-спикера регионального парламента Бориса Полозова. В нём приняли участие депутаты Наталья Тудакова, Марина Борисенкова, Анатолий Тиханов, а также представители исполнительной власти, налоговой инспекции, Счётной палаты, военного комиссариата и ГИБДД.

Борис Полозов напомнил, что на прошлом заседании был дан ряд поручений. Так, областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству должен был проработать возможность исключения ограничений для ИП, работающих на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Сейчас налоговая льгота предоставляется только в отношении транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки. При этом налоговые органы не могут проверить соблюдение требования без личного заявления перевозчика.

«Мы готовы убрать это требование и предоставлять льготу на все автобусы, которые есть на балансе у перевозчиков», - сказал заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов. Он пообещал направить в налоговую инспекцию перечень предприятий, осуществляющих регулярные перевозки.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев также доложил о выполнении поручений. «Подготовлены уточняющие изменения в законы «О налоговых льготах на 2020 год» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» в части предоставления льготы в отношении автомобиля с максимально исчисленной суммой транспортного налога, если имеется несколько транспортных средств», - сообщил он.

Законопроект уже внесён в региональный парламент, его рассмотрят на заседании комитета, а после - на сессии ПОС.