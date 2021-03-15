Закон о штрафах за продажу смартфонов без российского ПО приняла Госдума

13:55, 16 марта 2021, ПАИ

16 марта на пленарном заседании Государственная Дума приняла закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения. Производители-нарушители должны будут заплатить до 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.

В частности, предлагается ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительной установки российских программ, санкция для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

Закон должен будет вступить в силу с 1 июля 2021 года.