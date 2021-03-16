В Псковской области увеличилось количество нарколабораторий

15:59, 16 марта 2021, ПАИ

Одна из тенденций последнего времени – увеличение в Псковской области и в целом в России количества нарколабораторий. Об этом заявил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Сергей Титов в эфире ПАИ-live 16 марта.

«И в 2020 году, и в начале 2021 года, к сожалению, в условиях пандемии приходится работать не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и всей полиции, да и гражданам в целом. В части незаконного оборота наркотиков есть, конечно, определенные тенденции в нескольких направлениях, одно из них – это увеличение количества нарколабораторий, которые производят наркотические вещества на территории Псковской области и в целом в России», – отметил Сергей Титов.

Он подчеркнул, что в 2020 году из-за закрытия границ был приостановлен незаконный ввоз наркотиков в Россию. «Естественно, потребности в наркотических веществах стали восполнять организацией лабораторий на территории Псковской области. Управление было к этому готово и за 2020 год выявило четыре нарколаборатории по производству наркотических веществ, две из них работали на сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга, а две – на территории Псковской области», – отметил Сергей Титов.