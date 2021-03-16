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Общество

Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области

«В 2020 году в Псковской области были задержаны, изобличены граждане, которые занимались изготовлением природного кокаина. Могу сказать, что это единственная лаборатория в мире, где производили кокаин. Данным гражданам удалось провести синтез кокаина», – сказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в эфире ПАИ-live 16 марта.

По его словам, злоумышленники выводили из определенного растения алкалоиды и в последующем проводили четыре стадии изготовления. Им удалось как раз получить непосредственно природный кокаин.

«Да, это очень талантливые люди. Если заглянуть в историю, первым у нас ещё в 1896 году провёл синтез кокаина химик Вильштеттер, второй великий химик – это Николай Преображенский, провёл синтез в 1936 году. И вот третьи – два гражданина в Псковской области, которые своими «трудами» изготовили кокаин», – пояснил Титов.

Кроме того, он подчеркнул, что из лаборатории изъяли 854 грамма кокаина – в 2020 году это было третье по объёму изъятие в России.

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