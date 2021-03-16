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Общество

Псковичи рассказали молодёжи из российских регионов о патриотических проектах

Жители Псковской области приняли участие в телемосте, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло в рамках патриотического движения «Дороги славы – наша история», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На связь с представителями регионов вышли члены Молодёжного парламента при региональном парламенте Юлия Лысова, Антон Никулин, Алёна Иванова и Екатерина Анисимова. В телемосте участвовали представители Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Брянской областей, Республики Абхазии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, а также жители Сербии. Более двух часов молодые активисты делились опытом проектной деятельности патриотической направленности.

«18 марта – особенная дата для крымчан и севастопольцев. В этот день семь лет назад Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации на правах полноправных субъектов. Севастополь получил статус города федерального значения, которым до 2014 года обладали только Москва и Санкт-Петербург», - обратилась к участникам телемоста руководитель штаба движения «Дороги славы – наша история» Ася Компаниец.

Председатель Молодёжного правительства Крыма Роман Марченков отметил, что в 2014 году крымчане выразили свою твердую позицию – вернуться домой, в состав России. «Символично, что в канун этой праздничной даты мы снова объединились с регионами в формате телемоста», - сказал он. Роман Марченков подчеркнул, что молодёжи очень важно совместно обсудить реализуемые в регионах проекты, так как это позволяет перенять интересный опыт и найти дополнительные сферы взаимодействия.

Псковская область стала первым субъектом РФ, которому предоставили слово в ходе видео-конференц-связи. «Крымская весна наступила в седьмой раз, и мы рады, что представители многих регионов Российской Федерации сегодня подключились к участию в телемосте с Республикой Крым, чтобы лично поздравить с этим праздником!» - поприветствовала участников встречи псковский модератор телемоста Анастасия Николаева.

Представитель военно-патриотического общественного движения «Юнармия», великолучанин Артём Баринов презентовал свой проект «Первый исторический». Его суть заключается в изучении истории и возрождении традиции проведения танцевальных балов для молодёжи. Первый такой планировалось провести 2 апреля.

Председатель псковского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», заместитель председателя Молодёжного парламента Алёна Иванова рассказала о подготовке патриотического российско-белорусского форума «Мы помним», который хотят провести летом 2021 года. Он объединит более двухсот участников из соседних государств. «Мы будем рады видеть всех вас на нашей Псковской земле», - пригласила участников телемоста Алёна Иванова.

«Несколько месяцев назад, несмотря на ковидные ограничения, нам посчастливилось побывать на Псковской земле, увидеть древние святыни. Это незабываемые впечатления», - заметила Ася Компаниец.

Председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова поделилась подробностями проекте «Я живу на улице героя». Его идея заключалась в рассказе о подвигах героев Великой Победы с использованием современных методов подачи, близких молодёжи. На изготовление видеосюжетов для соцсетей и электронного билборда, а также для размещения информации на стендах сити-формата Молодёжный парламент получил из областного бюджета грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.

«Был очень хороший отклик, - сообщила Юлия Лысова. - Пока мы реализовали проект только в областном центре, но есть желание распространить его на всю территорию региона». Председатель Молодёжного парламента заверила, что в случае заинтересованности коллег из других субъектов в акции псковичи готовы предоставить готовые макеты и поделиться всеми имеющимися наработками.

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