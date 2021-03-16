Вместо обветшалого здания почты в Дубраве-1 собираются сделать мобильное почтовое отделение

19:27, 16 марта 2021, ПАИ

Здание, в котором располагается отделение почтовой связи 182180 «Дубрава-1», администрация Великолукского района признала аварийным и уже готовит его к сносу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре «Почты России».

Так как помещение находится в собственности АО «Почта России», филиал обращался в администрацию района с просьбой предоставить взаимозаменяемый вариант для переезда отделения почтовой связи. К сожалению, предложенное помещение непригодно для размещения почтового оператора.

На данный момент руководство УФПС Псковской области обсуждает с представителями администрации района возможность выделения земельного участка для строительства мобильного отделения почтовой связи. Делается всё возможное, чтобы новое отделение в посёлке Дубрава-1 появилось в кратчайшие сроки.



