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Общество

Вместо обветшалого здания почты в Дубраве-1 собираются сделать мобильное почтовое отделение

Ветхое здание собираются заменить мобильным почтовым отделением. Фото logistics.ru

Здание, в котором располагается отделение почтовой связи 182180 «Дубрава-1», администрация Великолукского района признала аварийным и уже готовит его к сносу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре «Почты России». 

Так как помещение находится в собственности АО «Почта России», филиал обращался в администрацию района с просьбой предоставить взаимозаменяемый вариант для переезда отделения почтовой связи. К сожалению, предложенное помещение непригодно для размещения почтового оператора. 

На данный момент руководство УФПС Псковской области обсуждает с представителями администрации района возможность выделения земельного участка для строительства мобильного отделения почтовой связи. Делается всё возможное, чтобы новое отделение в посёлке Дубрава-1 появилось в кратчайшие сроки.

 

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