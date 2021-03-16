В Шелковской волости появится пять новых площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов

19:56, 16 марта 2021, ПАИ

«Новые контейнерные площадки будут обустроены в деревне Баландино Великолукского района – на улицах Полевой и 1-й Нагорной, – рассказала глава Шелковской волости Любовь Богатырева. – По одной контейнерной площадке появится в деревнях Мандусово (на улице Полевой), в Шелково (на улице Южной) и в деревне Максимово (в Портовом тупике)».

На территории сельского поселения появится пять новых площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов. Об этом пишет газета Великолукского района «Наш путь».

Как отметила Любовь Петровна, исходя из потребностей местных жителей, конечно, хотелось бы обустроить на территории волости значительно большее количество контейнерных площадок, поэтому работы по определению их местоположения уже ведутся. Для установки контейнеров необходимо оборудовать контейнерные площадки и внести их в реестр мест накопления ТКО на территории муниципального образования. Это входит в полномочия администрации сельского поселения.



«Следует отметить, что некоторые из тех пяти площадок, которые мы планируем установить в этом году, будут специально оборудованы для раздельного сбора мусора, – обратила внимание Любовь Петровна. – Поэтому заранее хочется напомнить нашим жителям, чтобы использовали предоставленные возможности и соблюдали в своих населённых пунктах чистоту. Ведь чисто не просто там, где регулярно убирают, но в первую очередь там, где не мусорят».

Обратим внимание, что ООО «Экопром» – региональный оператор по обращению с ТКО взял на себя обязательство доставить новые мусорные контейнеры в любую точку Псковской области, если там оборудована площадка для сбора коммунальных отходов.



