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Экономика

Apple согласилась ставить российский софт на свои гаджеты

Компания Apple согласилась с требованием Минцифры. Фото CNews
 

Компания Apple согласилась исполнять нормы закона об обязательной предустановке на гаджеты российского софта – с 1 апреля устройства при активации в РФ будут предлагать отечественные приложения. Об этом сообщили «Ведомости». Договориться удалось в ходе переговоров с руководством Минцифры РФ

О достижении соглашения с Apple «Ведомостям» рассказал высокопоставленный источник в Минцифры. Договорённости предусматривают, что при первом включении устройства Apple, купленного в России, при настройке пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утверждённого правительством списка, рассказал собеседник «Ведомостей». Можно будет отказаться от установки, убрав галочки напротив тех или иных приложений, объясняет собеседник издания.

В офисе Apple эту информацию подтвердили.

С 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad, заявили в Apple «Ведомостям», подчеркнув, что компания соблюдает законы стран, в которых работает. За более чем 10 лет магазин приложений Apple зарекомендовал себя как безопасное и надёжное место для поиска и загрузки приложений: в рамках опыта, который компания предоставляет клиентам, все приложения проверяются на соответствие стандартам конфиденциальности, безопасности и содержания, подчеркнули в компании.

 

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