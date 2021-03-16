Всё о голосовании за объекты благоустройства в Псковской области – в интервью с Сергеем Граховым

22:39, 16 марта 2021, ПАИ

С 26 апреля в Псковской области стартует голосование за выбор территорий благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Эти территории будут благоустроены в 2022 году. С этого года все территории благоустройства в рамках проекта по указанию Минстроя должны будут проходить процесс народного голосования. В эфире ПАИ-live председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал, как будет проходить голосование, каким образом будут выявлять накрутки и сколько территорий по проекту будет благоустроено в муниципалитетах региона.

Голосуй за благоустройство

– Сколько денег федеральный центр и регион направили в районы в 2020 году на проекты благоустройства, за которые голосуют местные жители, и какие проекты были реализованы на эти средства?

– Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект направлен не только на благоустройство территорий, у него ещё есть один такой, наверно, социально значимый эффект – это тобы граждане, в том числе жители Псковской области, поняли, что красивая территория зависит от них, от их пожеланий, от того, чего они хотят.

Цель этого проекта в том, чтобы люди сами планировали ту местность, где они хотят жить, как они хотят проводить своё свободное время со своей семьёй, с друзьями, где они хотят гулять – в парках, скверах, на набережных. Это, наверное, основная вещь, социальный момент этого проекта.

Мы достаточно успешно участвуем в этом проекте. В прошлом году мы закрыли 176 миллионов рублей, было обустроено очень большое количество и общественных территорий. Одна из самых больших – парк на проспекте Энтузиастов. Раньше она была невзрачная, сейчас это хорошее, красивое место, где хочется проводить время, хочется гулять.

Без сложностей, конечно же, не обходится, но куда без них. Но это очень хорошо, что постепенно наши города и населённые пункты становятся приятными для нахождения, имеют комфортную среду.

Серьёзный контроль

– Вы правильно отметили вот эту цель проекта – включение местных жителей в участие в том, как будет выглядеть окружающая среда и благоустраиваться территория. Понятно, что всё это происходит путём голосования.

– Конечно.

– Как вы отслеживаете, чтобы голосование за объекты благоустройства было на самом деле честным?

– В некоторых населённых пунктах голосовали за территории депутаты. Люди выбрали перечень территорий, например пять территорий, а депутаты уже исходя из объёмов финансирования выбирали, какую территорию благоустраивать. Но всё-таки хотелось бы, чтобы именно жители говорили, чего они хотят.

С этого года появилось нововведение Минстроя России – обязательное интернет-голосование при выборе проектов благоустройства общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Голосование будет происходить через интернет. Проголосовать за понравившийся вариант можно будет на портале госуслуг, а также по своему номеру мобильного телефона на специальном портале, который будет опубликован на сайте профильного областного комитета. То есть гражданин отправляет номер телефона, ему приходит SMS с кодом, который вводится в специальном окне на сайте. Таким образом, происходит верификация пользователя и определяется, что человек голосует за территорию, и что ещё очень важно, один человек может голосовать только за одну территорию. То есть здесь не будет такого, что ты спокойно сел вечером с кружкой чая и пошёл голосовать за все территории подряд, эта история исключена.

И ещё один момент. Для соблюдения честности голосования создадут специальный кол-центр, сотрудники которого будут выборочно звонить голосовавшим и проверять, действительно ли они голосовали. Всё это будет делаться во избежание накруток, подтасовок.

– Жители определили понравившийся проект, он вами финансируется, но, например, жители микрорайона хотят внести некоторые коррективы в проект. Каким способом это возможно сделать и возможно ли? Вот не хотят они фонтан, а хотят детскую площадку. Это возможно сделать на стадии после того, как проект одобрен, или нет?

– Если уже начались работы, то внести изменения в это очень сложно, на самом деле это достаточно большая проблема. Но когда территория только выбирается, рейтингуется, обычно после рейтингового голосования делаются проектно-изыскательские работы, территория проектируется, и вот здесь вполне возможно, чтобы люди высказывали своё мнение, что бы они там хотели видеть – фонтаны или скамейки.

– Но это зависит от местных властей, местных депутатов, от степени их включённости и интереса в том, чтобы этот общественный проект был у них реализован. Иначе как жители узнают, что можно что-то внести?

– Конечно. Но, поверьте мне, в этом направлении идёт очень плотная работа, в которой участвует областная администрация, комитет по строительству и ЖКХ, центр управления регионом. Мы сделаем всё, чтобы все люди узнали о такой возможности и как можно больше людей проголосовало.

– Власти каких муниципалитетов активно участвуют в пропагандировании участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» и где люди активнее участвуют в голосовании?

– Чтобы других не обидеть, называть я не буду. Но в основной массе все муниципалитеты активно в этом проекте участвуют по той простой причине, что главы районов, городские руководители поняли, что с помощью этого проекта можно сделать их населённый пункт красивым. И они действительно бьются за деньги! Бьются за них, просят ещё, очень активно обращаются и в комитет, и напрямую к губернатору, говорят: дайте нам ещё, мы готовы работать.

То есть мы видим, что то непонимание, которое было в 2018 году (тогда очень тяжело было включить в процесс даже районные администрации), исчезло. Сейчас они уже очень активно в этом участвуют, они вошли во вкус и хотят идти дальше, вперёд. Мы основные болевые точки сейчас сняли там, где действительно были очень заброшенные территории, но ещё много вещей осталось, которые надо делать всё-таки с мнением жителей.

Грандиозные планы

– Сколько в этом году будет выделено денег по этому проекту и сколько территорий будет благоустроено?

– В этом году на реализацию проекта у нас предусмотрено более 158 млн рублей. На эти средства будет реализовано 69 проектов – благоустроят 53 общественные территории и 16 дворовых.

– То есть по большому счёту это все муниципалитеты области?

– Все муниципалитеты участвуют в этом проекте – где-то больше денег, где-то чуть меньше. В основном это, конечно, зависит от численности населения, но мы стараемся ещё учитывать и критерий активности районных администраций, как они работают с населением. То есть мы тоже вводим эти поправочные коэффициенты, чтобы максимально мотивировать районные администрации учитывать мнение людей.

Вот в этом направлении у нас тоже работа ведётся. У нас уже фактически все конкурсы объявлены, уже процентов на 40 состоялось конкурсов, остальные конкурсы должны состояться до конца марта. Где-то контракты уже подписываются, то есть сроки пошли. Для сравнения: в прошлом году мы на такие показатели вышли только около мая. Сейчас мы идём опережающими сроками.

И тоже ещё очень важный момент, который я хотел бы подчеркнуть: сейчас у нас голосование с 26 апреля по 30 мая будет проходить за территории, которые будут благоустраиваться в 2022 году, это важно. То есть мы сейчас поймём, что люди хотят, что нужно им благоустроить, затем начнём готовить конкурсную документацию, дефектные ведомости, смотреть объёмы работ. Мы понимаем, сколько денег на это необходимо, и уже в этом году сможем объявить конкурсные процедуры на следующий год. Для того чтобы мы спокойно начали эту работу и к лету эти проекты были реализованы уже, мы стараемся сейчас строительный процесс сдвинуть немножко, примерно где-то на четыре-пять месяцев влево, чтобы, как в старой русской пословице, готовить сани летом.

– В некоторых муниципалитетах голосование за проект уже объявлено. Почему такая разница? Вы говорите про 26 апреля, а голосование уже идёт в некоторых местах.

– Вся официальная информация именно о голосовании за «Формирование комфортной городской среды» исходит от администрации области, от комитета. Некоторые районы уже начали свои голосования, но к «Формированию комфортной городской среды» они отношения не имеют.

А голосование, которое идёт по федеральному проекту, начнётся 26 апреля, и вот до этого времени всем необходимо посмотреть информацию, что это будет, как это будет, чтобы определиться. Может быть, проговорить со своими депутатами, подключиться к депутатам, чтобы было «мы хотим, чтобы были именно те территории, которые хотят люди». И вот это должно быть. Я понимаю, что немного, может быть, забюрократизирован процесс, но именно так мы сможем отсечь нечестные, непорядочные возможные действия со стороны каких-нибудь нечистых на руку людей и сделать процесс голосования максимально открытым. Это очень важно, потому что мне не хочется, чтобы большинство людей проголосовало за какую-нибудь территорию в центре города, а…

– А они решили, что региональная власть, а потом говорят, что у ребят ничего не вышло.

– Да, а потом ничего не вышло. То есть вот этого не должно быть, мы хотим, чтобы именно мнение людей учитывалось.

– Ждём 26 апреля.