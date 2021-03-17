0
09:25
Ведерников: Ямочный ремонт дорог в Пскове щебнем с битумом – это временная мера
07:20
Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго
01:34
О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
00:42
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
23:55
О недолгой «карьере» закладчиков и о псковских криминальных гениях – в интервью с Сергеем Титовым
23:30
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
22:59
О городской среде, цифровизации и волонтёрах – в интервью с Михаилом Васильевым
Еще новости
Общество

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Мероприятия по обновлению системы электроснабжения области, которые планируется провести в этом году, а также актуальные вопросы формирования программы модернизации рассматривались на совещании губернатора Михаила Ведерникова с генеральным директором «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником. В обсуждении также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, руководители профильных органов исполнительной власти и псковского филиала электросетевой компании.

Глава региона заявил о готовности вместе со специалистами компании отстаивать комплексный документ, разработанный совместно со специалистами администрации Псковской области, на федеральном уровне.

Артем Пидник, в свою очередь, проинформировал, что по итогам работы по ликвидации последствий непогоды был проведен детальный анализ состояния линий электропередачи в регионе. Специалисты выявили ряд дефектов, часть из которых уже удалось устранить в рамках ремонтной программы. Так, новые трансформаторные подстанции появились в поселке Неелово-2 и деревне Федоровщина Псковского района, отремонтированы ЛЭП, питающие деревню Дубровка Себежского района, деревни Усово и Зуево Невельского района, что позволило повысить надежность их электроснабжения.

Михаил Ведерников поблагодарил специалистов компании за проведенную работу. Он констатировал, что жители указанных населенных пунктов действительно очень сильно пострадали от разгулявшейся стихии.

Артем Пидник также презентовал план по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2021 год. Документ был расширен, в том числе и за счет увеличенных объемов расчистки трасс воздушных линий электропередачи. Губернатор подчеркнул, что региональные власти готовы оказать компании необходимое содействие.

Напомним, что руководство региона, Министерство энергетики РФ и «Россети Северо-Запад» достигли договоренности о необходимости разработки областной программы модернизации электросетевого комплекса по итогам работы по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений в начале года. По территории региона прошли сразу три неблагоприятных погодных явления (циклон «Грета», ледяной дождь и снежный циклон), после чего в ряде муниципалитетов были зафиксированы массовые повреждения и отключения линий электропередачи.

По информации сетевой компании, в общей сложности восстановлено электроснабжение более тысячи населенных пунктов. Непогода привела к 1,7 тыс. обрывов провода, 178 сломанных опор, около 12 тыс. поваленных на ЛЭП деревьев. В число наиболее пострадавших от стихии муниципальных образований вошли Псковский, Печорский, Островский, Стругокрасненский, Опочецкий и Себежский районы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Ведерников: Ямочный ремонт дорог в Пскове щебнем с битумом – это временная мера
17 марта 2021
Ведерников: Ямочный ремонт дорог в Пскове щебнем с битумом – это временная мера
Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго
17 марта 2021
Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго
О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
17 марта 2021
О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
17 марта 2021
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области 1
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
16 марта 2021
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
16 марта 2021
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
16 марта 2021
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
16 марта 2021
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете

Идет загрузка...