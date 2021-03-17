Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго

07:20, 17 марта 2021, ПАИ

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Мероприятия по обновлению системы электроснабжения области, которые планируется провести в этом году, а также актуальные вопросы формирования программы модернизации рассматривались на совещании губернатора Михаила Ведерникова с генеральным директором «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником. В обсуждении также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, руководители профильных органов исполнительной власти и псковского филиала электросетевой компании.

Глава региона заявил о готовности вместе со специалистами компании отстаивать комплексный документ, разработанный совместно со специалистами администрации Псковской области, на федеральном уровне.

Артем Пидник, в свою очередь, проинформировал, что по итогам работы по ликвидации последствий непогоды был проведен детальный анализ состояния линий электропередачи в регионе. Специалисты выявили ряд дефектов, часть из которых уже удалось устранить в рамках ремонтной программы. Так, новые трансформаторные подстанции появились в поселке Неелово-2 и деревне Федоровщина Псковского района, отремонтированы ЛЭП, питающие деревню Дубровка Себежского района, деревни Усово и Зуево Невельского района, что позволило повысить надежность их электроснабжения.

Михаил Ведерников поблагодарил специалистов компании за проведенную работу. Он констатировал, что жители указанных населенных пунктов действительно очень сильно пострадали от разгулявшейся стихии.

Артем Пидник также презентовал план по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2021 год. Документ был расширен, в том числе и за счет увеличенных объемов расчистки трасс воздушных линий электропередачи. Губернатор подчеркнул, что региональные власти готовы оказать компании необходимое содействие.

Напомним, что руководство региона, Министерство энергетики РФ и «Россети Северо-Запад» достигли договоренности о необходимости разработки областной программы модернизации электросетевого комплекса по итогам работы по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений в начале года. По территории региона прошли сразу три неблагоприятных погодных явления (циклон «Грета», ледяной дождь и снежный циклон), после чего в ряде муниципалитетов были зафиксированы массовые повреждения и отключения линий электропередачи.

По информации сетевой компании, в общей сложности восстановлено электроснабжение более тысячи населенных пунктов. Непогода привела к 1,7 тыс. обрывов провода, 178 сломанных опор, около 12 тыс. поваленных на ЛЭП деревьев. В число наиболее пострадавших от стихии муниципальных образований вошли Псковский, Печорский, Островский, Стругокрасненский, Опочецкий и Себежский районы.