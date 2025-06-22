Опубликована полная программа эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове

20:13, 22 июня 2025, ПАИ

Опубликована полная программа эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове. С ней можно ознакомиться здесь.

Ярмарка будет проходить в Финском парке с 27 июня по 6 июля. Каждый день на мероприятии расписан с 11:00 до 22:00. Гости «Винограда» смогут побывать на научных мастер-классах, лекциях-дегустациях, концертах, принять участие в интерактивных играх, увидеть уличные спектакли и шоу, потанцевать под диджей-сеты.

Добавим, что подготовка ярмарочного пространства уже началась.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стала одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена ​технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.

Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.