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Общество

Всё о предстоящем Празднике псковского пирога – в интервью с Ольгой Банниковой

15 мая в областном центре запланирован Праздник псковского пирога. В этом году он пройдёт в 5-й раз и будет профинансирован за счёт средств Фонда президентских грантов, которые получил Псковский областной союз туриндустрии. Ранее праздник проводили на чистом энтузиазме и своими силами. В эфире ПАИ-live один из соорганизаторов мероприятия Ольга Банникова рассказала, как всё начиналась, что ждёт участников в этом году и почему Псков претендует на звание столицы пирогов.

О получении гранта и двух сценариях праздника

– Пандемия коронавируса по-прежнему продолжается, как ты рискнула написать такой проект, подать его в Фонд президентских грантов, несмотря на ограничительные меры?

– Сражу скажу, что это не я рискнула, я не одна. Одна бы я это не затеяла. У нас есть команда организаторов, которые изначально решили этот праздник проводить. Несколько лет мы его делали своими силами, никакого финансирования, кроме собственных возможностей, не было, поэтому и праздник был небольшого формата. Всем нравилось, мне кажется, пироги все любят, и в 2020 году решили, что попробуем подать на грант. Это было ещё до вступления карантина в силу, зимой. Особо ничего не предвещало, что все сложится так жёстко. В том году, к сожалению, не получилось праздник провести. В этом году надеюсь, что получится. Уже идёт улучшение ситуации. Но мы, конечно, продумываем два варианта.

В любом случае у нас очная часть будет, потому что невозможно все пироги перенести в онлайн. Если в середине мая ещё будут действовать какие-то ограничения, то будем этот вопрос решать – водить ограниченные по количеству человек экскурсии, кормить в кафе. У нас каждый год много партнерских кафе, и, думаю, в этом году тоже будут. Будем находить возможности. Сейчас работаем над двумя сценариями праздника, и я надеюсь, что в любом случае он будет хороший. Потому что сейчас люди с большой благодарностью откликаются на любые мероприятия в любом формате, все очень соскучились по общению, какому-то развлечению, веселью.

– Кто входит в большую команду, которая организует Праздник псковского пирога?

– Грант на проведение праздника получил Псковский областной союз туриндустрии. Это, прежде всего, Светлана Баранова, Андрей Филатов, а я отвечаю за организационную часть. Что касается гранта, нам очень помог городской комитет по приграничному сотрудничеству и туризму, они очень активно участвовали, помогали и подсказывали. Потому что получить грант – это особое искусство, нужно знать все тонкости. И, соответственно, выполнить все обязательства по гранту, нужно очень внимательно с этим работать. Деньги просто так не дают, надо, чтобы всё было хорошо.

С чего всё начиналось 

– Давай напомним концепцию праздника, что это такое?

– Пироги мы давно все печем понемножку. Началось всё в 2015 году, когда в отделе по развитию туризма комитета по культуре мы организовали первый гастрономический форум «Перспективы развития гастрономического туризма в Псковской области». В процессе форума мы пытались найти, что у нас есть интересного, вкусного, какие традиционные рецепты, чем можно туристов завлечь и так далее. И появился такой сегмент – пироги. Оказалось, что у нас есть псковские пироги, Псков был этим знаменит, хлеба много пекли всегда. В отличие от регионов, где были с этим проблемы, у нас роскошь была, можно сказать так. И решили работать в этом направлении – потому что это и символ гостеприимства, да и пироги все пекут самые разные. Потом уже появились частные инициативы. Например, стали делать «добрый завтрак» в «Пивном доме». Там были не столько пироги, но сама идея сохранилась – люди собираются вместе, едят в центре города, у них хорошее настроение.

И я решила покормить людей пирожками, даже не знаю, откуда идея взялась. Было грустно, наверное, самой. Мы с детьми решили, что напечем, пойдем людей угощать. Люди немножко робели – неожиданно, но никто не отказался. Мы хотели, чтобы всё пошло по цепочке: мы угостили, а человек потом тоже кого-то угостил. И когда мы готовили через год следующий гастрономический форум, Андрей Филатов предложил создать ещё какую-то движуху: «Что мы все заседаем да заседаем, какие-то научные у нас собрания». Подумали все вместе, переосмыслили, решили, что сделаем пирог.

Первый спонтанный праздник был на Золотой набережной – это площадка, где можно технически организовать мероприятие. Кинули клич: «Мы придём всех угощать пирогами, кто ещё хочет? Кто печет, кто хочет поделиться, попробовать?» В принципе, и все. Мы хотели, чтобы это отличалось от обычных массовых мероприятий, чтобы в Пскове традиция развилась – печь в этот день пироги, угощать друзей, гостей, кого угодно. Амбициозная идея, но, кто его знает, может, получится.  Необязательно приходить на это место, можно дома или у себя в районе.

Раньше праздник был в апреле, сейчас сместили на май, чтобы было потеплее. Предложили нашим кафе и ресторанам, гостиницам, турфирмам поддержать идею, ведь пирог - это символ гостеприимства, что с бизнесом плотно связано. И организации откликнулись, с каждым годом становится все больше участников. Они у себя в кафе или ресторане придумывали свои пироги, традиционные, кто-то именно псковские классические пироги делал. Гостям очень хорошо это все зашло.

«Псков – столица пирогов»

– В этот раз идея, когда на праздник люди сами могут принести свои пироги, сохраняется?

– Идея сохраняется, надеюсь, что получится её реализовать. Тут уже дальше будем смотреть, в каком формате нам разрешат проводить праздник. Возможно, это будет как-то дозированно по времени, чтобы не было большого скопления людей. Пока точно не знаю, но, конечно, это основная идея праздника – угощать пирогами. В этом году мы хотим сделать полноценный конкурс. Раньше мы просто благодарили тех, кто принес, все было спонтанно. В этом году будет настоящее крупное мероприятие.

– Кто будет оценивать пироги?

– Будет выбрано жюри, потому что народным голосованием не получится – это очень сложно. Будет много номинаций – сладкие, несладкие, фруктовые, мясные, традиционные, самый большой пирог, самый оригинальный. В позапрошлом году, когда был последний праздник, собралось прилично участников – человек 50, именно тех, кто зарегистрировал свои пироги. Надеюсь, что в этом году будет побольше, мы будем активно рекламировать это дело и надеяться на то, что все соскучились по праздникам. Тем более что теперь есть возможности сделать развлекательную часть, концертную, побольше шума и веселья.

– Локация праздника останется прежней?

– Локацию решили оставить на Золотой набережной, потому что она очень удобная. Это центр города, и виды красивые, и площадка удобная. Вытянемся там уже подольше вдоль набережной.

– Ты сама какие пироги любишь?

– Я сама уже почти не ем пироги, и дома почти никто не ест. Потому что все объелись, наверное. Я люблю интересные вкусы теперь, какие-то новые, но часто это хорошо забытые старые. Сейчас очень модно такие делать торты, суфле, муссы. Я люблю классические пироги – дрожжевые свежие, потому что они очень вкусные. Из последних –синнабон стали делать, очень понравилось детям. Сегодня вот банановые кексы вам принесла.   

– Спасибо вам, что эта идея не умирает и Праздник псковского пирога становится большим. И я очень хочу, чтобы это стало брендом, визитной карточкой Пскова в мае.

– Я предложила запатентовать название «Псков – столица пирогов». Почему нет? Казань же запатентовала официально «Гастрономическая столица России».

– В 2021 году Псков обязательно станет столицей пирогов России. 15 мая, если все будет хорошо, приходите со своими пирогами на праздник Псковского пирога на Золотую набережную. Условия конкурса будут размещены в СМИ и на сайте www.pskovpirog.ru.

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