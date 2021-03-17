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Общество

До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации

Фото ПАИ

 

«Надо дополнительно установить камеры и собирать до 170 млн рублей штрафов, учитывая 50% скидку»,- заявил губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По данным, предоставленным сотрудниками ГИБДД, на псковских водителей  за 2020 год было наложено штрафов за административные правонарушения на сумму 115,5 миллиона рублей, из них взыскано почти 60 миллионов рублей, учитывая скидку 50%.

Михаил Ведерников  отметил, что благодаря дополнительной оснащенности камерами было бы возможно увеличить сумму наложенных штрафов  и пресечь тем самым нарушения правил дорожного движения. Сбор дополнительных средств также дал бы возможность их использования для нанесения разметки, устройства остановок, как просят граждане. 

На совещании также отметили, что количество передвижных камер, фиксирующих нарушения скоростного режима в Пскове, увеличилось до 15. До 25 стационарных камер на пешеходных переходах и светофорах планируется установить в этом году. По мнению участников совещания,  камеры приносят  положительный эффект. 

«Камеры - это прежде всего безопасность, если люди их видят, то соблюдают скоростной режим»,- подчеркнул губернатор.

 

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