В районах Псковской области прошла акция «Свечи памяти»

23:52, 21 июня 2025, ПАИ

В районах Псковской области прошла акция «Свечи памяти», сообщается в газетах «Коммуна», «Сельская новь» и «Печорская правда».

К акции присоединился Невель. Возле Аллеи Героев волонтёры Победы, юнармейцы, невельчане зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло также у братского захоронения в Бежаницах. Местные жители зажгли свечи в память о жертвах войны.



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»

















Газета «Коммуна» напомнила, что в годы Великой Отечественной войны из Дедовичского района было призвано более шести тысяч человек, на фронтах погибло около четырёх тысяч, во время немецко-фашистской оккупации уничтожено 924 мирных жителя, 1 837 человек были угнаны в рабство в Германию (кстати, сегодня там тоже провели акцию).



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»













Ранее сообщалось, что в Пскове и Великих Луках в честь Дня памяти и скорби прошла акция «Огненные картины войны».