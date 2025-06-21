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Общество

В районах Псковской области прошла акция «Свечи памяти»

В районах Псковской области прошла акция «Свечи памяти», сообщается в газетах «Коммуна», «Сельская новь» и «Печорская правда».

К акции присоединился Невель. Возле Аллеи Героев волонтёры Победы, юнармейцы, невельчане зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло также у братского захоронения в Бежаницах. Местные жители зажгли свечи в память о жертвах войны.

  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Акция у Братского захоронения в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»

Газета «Коммуна» напомнила, что в годы Великой Отечественной войны из Дедовичского района было призвано более шести тысяч человек, на фронтах погибло около четырёх тысяч, во время немецко-фашистской оккупации уничтожено 924 мирных жителя, 1 837 человек были угнаны в рабство в Германию (кстати, сегодня там тоже провели акцию).

  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»
  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»
  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»
  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»
  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»
  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»
  • На фронтах во время войны погибли около четырёх тысяч жителей Дедовичского района
    Фото: газета «Коммуна»

Ранее сообщалось, что в Пскове и Великих Луках в честь Дня памяти и скорби прошла акция «Огненные картины войны».

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