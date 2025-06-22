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Общество

Памятные акции в День памяти и скорби проходят по всей России

День памяти и скорби наступил в России сегодня, 22 июня, пишет портал calend.ru.

Памятные акции в День памяти и скорби проходят по всей России. Фото: ПАИ

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная война продолжалась 1 418 дней и ночей. В этой войне СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять и победить.

В этот день вспоминают обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Сегодня проходят торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Ранее сообщалось, что «Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук. Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».

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