Торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби прошло в Себежском районе

11:39, 22 июня 2025, ПАИ

Торжественное траурное мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло в деревне Бояриново Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв». Елена Титова



Фото: газета «Призыв». Елена Титова



Фото: газета «Призыв». Елена Титова



Фото: газета «Призыв». Елена Титова



Фото: газета «Призыв». Елена Титова



Фото: газета «Призыв». Елена Титова











На мероприятии присутствовали представитель администрации посёлка Идрица Евгений Андреев, председатель поселкового совета ветеранов Владимир Спиридонов, родственники похороненного в братском захоронении бойца Михаила Ананьевича Мизинцева и жители деревни.

Отец Владимир, священник местного храма, отслужил литию по погибшим в Великую Отечественную войну воинам. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Окончился митинг возложением цветов к братскому захоронению.

«Свечи памяти в виде цифры 22 и портреты героев в руках детей навсегда останутся в сердцах жителей и гостей Бояриново», – отметила руководитель местной библиотеки Елена Титова.

Ранее сообщалось, что «Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук. Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».