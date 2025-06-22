Торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби прошло в Себежском районе
Торжественное траурное мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло в деревне Бояриново Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв». Елена Титова
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Фото: газета «Призыв». Елена Титова
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Фото: газета «Призыв». Елена Титова
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Фото: газета «Призыв». Елена Титова
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Фото: газета «Призыв». Елена Титова
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Фото: газета «Призыв». Елена Титова
На мероприятии присутствовали представитель администрации посёлка Идрица Евгений Андреев, председатель поселкового совета ветеранов Владимир Спиридонов, родственники похороненного в братском захоронении бойца Михаила Ананьевича Мизинцева и жители деревни.
Отец Владимир, священник местного храма, отслужил литию по погибшим в Великую Отечественную войну воинам. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Окончился митинг возложением цветов к братскому захоронению.
«Свечи памяти в виде цифры 22 и портреты героев в руках детей навсегда останутся в сердцах жителей и гостей Бояриново», – отметила руководитель местной библиотеки Елена Титова.
Ранее сообщалось, что «Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук. Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».
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