Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда

14:16, 17 марта 2021, ПАИ

Фонд «Земляки» оказал финансовую поддержку псу Дику, пострадавшему от жестокого обращения и потерявшему правую лапу в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Щенка спасли неравнодушные граждане. Он жил в доме без должного ухода и внимания, однажды запутался лапой в занавеске. В результате животное потеряло лапу. После публикаций в соцсетях собаку забрали волонтеры великолукского приюта «Веретье», там Дик живет уже две недели.

Основательница приюта Светлана Шатунова рассказала, что пес уже освоился на новом месте и чувствует себя хорошо. Сейчас волонтеры ищут для него любящую семью. «Он очень игривый, позитивный. Дружит с другими собаками. Мы хотим найти для него хозяина, чтобы он был в семье, потому что внимания ему здесь немного не хватает: собак очень много», – пояснила Светлана Шатунова.

Переданные фондом «Земляки» средства пойдут на приобретение дорогостоящих лекарств. Сейчас Дик проходит лечение.

Узнав о факте жестокого обращения с собакой, ситуацию взял на личный контроль депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. По его поручению юристы правозащитного центра «Единой России» написали соответствующее обращение в правоохранительные органы. Вопрос находится в рассмотрении в прокуратуре.