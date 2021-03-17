0
16:31
Свести счёты. Псковичи против наличных денег
16:18
Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
16:12
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
15:33
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
14:55
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
14:52
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
14:48
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

Россельхозбанк обновил программы потребительского кредитования

К весенним праздникам Россельхозбанк обновил продуктовое предложение по всем основным программам потребительского кредитования. Теперь стандартные ставки по потребительским кредитам без обеспечения на любые цели составляют от 6,9 % годовых, на цели рефинансирования ранее полученных кредитов – от 6,5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Кроме того, в рамках специального предложения «Подарите праздник близким» можно получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7 % годовых. Воспользоваться весенним предложением банка можно до 1 мая 2021 года.

По специальным пенсионным программам кредитования минимальная ставка составляет 5,9 % годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) могут получить кредит на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать как в офисах Россельхозбанка, так и через дистанционные каналы: на официальном сайте банка в интернете, через интернет-банк или мобильный банк клиента.

«Россельхозбанк обновил ряд программ потребительского кредитования – теперь наши клиенты могут получить кредитные средства на различные цели на более привлекательных условиях, в том числе выгодно рефинансировать ранее полученный кредит», – отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
17 марта 2021
Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
17 марта 2021
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
17 марта 2021
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
17 марта 2021
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
17 марта 2021
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
17 марта 2021
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей
17 марта 2021
Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей
Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда
17 марта 2021
Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда

Идет загрузка...