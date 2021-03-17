Как предотвратить атаку аллергии – ПАИ-live с Ольгой Слепиковской

16:47, 17 марта 2021, ПАИ

Главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская стала гостьей ПАИ-live 17 марта.

Весна – время активизации аллергий растительного происхождения. Сезон ещё только начинается, и пока угрозы ограничиваются пыльцой, которую приносит южный ветер, а также спорами первых ростков растений, появившихся из-под снега. Впереди пора тополиного пуха, пыли и цветения берёз – как ни удивительно – одного из самых аллергенных растений нашей полосы.

О том, как предотвратить атаку аллергии и почему это заболевание встречается с каждым годом всё чаще, в эфире ПАИ-live рассказала врач-аллерголог, иммунолог Ольга Слепиковская.