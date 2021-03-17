Тюремный срок получил житель Великолукского района за хранение конопли
Житель Великолукского района отправится в тюрьму за хранение конопли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
2 сентября 2020 года подсудимый сорвал растение конопли, которое содержит наркотическое средство тетрагидроканнабинол массой 142 грамма. Растение он хранил для личного потребления до момента изъятия сотрудниками полиции.
Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения на срок 3,5 года.