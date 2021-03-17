0
19:10
Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру
18:03
Три автомобиля столкнулись в центре Пскова
20:41
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
15:57
Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей
12:35
Полицейские Пскова установили личности школьников, сообщивших о заложенной бомбе
11:28
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
09:12
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
Еще новости
Происшествия

Тюремный срок получил житель Великолукского района за хранение конопли

Житель Великолукского района отправится в тюрьму за хранение конопли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

2 сентября 2020 года подсудимый сорвал растение конопли, которое содержит наркотическое средство тетрагидроканнабинол массой 142 грамма. Растение он хранил для личного потребления до момента изъятия сотрудниками полиции.

Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения на срок 3,5 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бывали ли вы в Крыму?
Проголосовать >>>

Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру
17 марта 2021
Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру
Три автомобиля столкнулись в центре Пскова
17 марта 2021
Три автомобиля столкнулись в центре Пскова
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
16 марта 2021
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей
16 марта 2021
Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей
Полицейские Пскова установили личности школьников, сообщивших о заложенной бомбе
16 марта 2021
Полицейские Пскова установили личности школьников, сообщивших о заложенной бомбе
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
16 марта 2021
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
16 марта 2021
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
15 марта 2021
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем

Идет загрузка...