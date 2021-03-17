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Общество

Подрядчик приступил к фрезерованию проезжей части Октябрьского проспекта в Пскове

В Пскове приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Октябрьском проспекте. Фото администрации Псковской области

Подрядная организация по ремонту Октябрьского проспекта в Пскове приступила к фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт магистрали проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ПАИ сообщила областная администрация. 

На объекте трудятся 25 человек и 14 единиц техники. Для движения автотранспорта закрывают частями одну полосу в сторону центра города, три полосы свободны.

Как рассказал начальник участка Гарий Оганесян, параллельно фрезерованию в ближайшие дни начнутся работы по замене бордюрного камня вдоль дороги. Также впереди укладка выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия. Этот вид работ будут проводить «захватами»: закрывать участками по две полосы движения. Асфальтирование запланировано на апрель.

В качестве материала будут использованы асфальтобетонные смеси по новому ГОСТу. «Это новый асфальт из компонентов более узких фракций, что позволяет подобрать более точную дозировку составляющих. Получается более качественная смесь, которая более удобна в укладке и более износоустойчива», — прокомментировал исполнительный директор ООО «Дорожный отряд» Виктор Рубанников.

Новое покрытие также будет устойчиво к колееобразованию. До ремонта колея на Октябрьском проспекте местами доходила до 10-15 см. На автобусных остановках для устранения просадок будут дополнительно заменены слои основания — песка и щебня.

По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию — 31 августа, однако подрядчик планирует сдать объект досрочно — до 15 июня.

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